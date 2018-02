V Praze je šedesát hřbitovů, o 29 se stará právě Pražská správa hřbitovů. „Poslední dobou se nám daří neblahé přízvisko hřbitovů odvracet, lidé už sem nechodí jen v době smutku, ale už si uvědomují, že je zde mnoho k vidění. Jsme rádi, že můžeme díky našim letákům a komentovaným prohlídkám zbavovat hřbitovy stigmatu hrůzy,“ řekla Novinkám vedoucí oddělení kulturních projektů SPH Oldřiška Dvořáčková.

Olšanské hřbitovy jsou největší v Praze.

FOTO: Novinky

Olšanské hřbitovy

S rozlohou více než 50 hektarů jsou největším pohřebištěm v ČR. Nachází se zde zhruba 25 tisíc hrobek, téměř 200 kaplových hrobek, 65 tisíc hrobů, 20 tisíc urnových hrobů a dvě rozptylové louky. Odhadovaný počet zemřelých činí dva milióny.

Kromě unikátních památek jsou zde i zajímavé stavby. Ústřední obřadní síň se nachází vlevo od hlavní brány. Takzvaná Nová obřadní síň v blízkosti křižovatky ulice Želivského a Vinohradská sloužila v letech 1921–1932 jako první krematorium na území hlavního města Prahy. Tato síň se nachází na 1. obecním hřbitově.

Na 2. obecním hřbitově se kromě řady čestných a vojenských pohřebišť nachází také pravoslavný chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice, postavený podle návrhu architekta Vladimíra Brandta.

Ve středu Čestného vojenského pohřebiště obětí 1. světové války a legionářů se nachází unikátní stavba ossaria, zbudovaného podle projektu architekta Břetislava Svobody. Do jeho podzemních prostor byly v roce 1930 v malých rakvích uloženy ostatky 3155 vojáků, kteří za 1. světové války zemřeli v pražských lazaretech a do této doby byli pohřbeni na různých hřbitovech na území Prahy.

Kulturní památka Ďáblický hřbitov

Po Olšanech je Ďáblický hřbitov s 29 hektary druhý největší. Jeho autorem je architekt, urbanista a malíř Vlastislav Hofman, který použil ve svém návrhu kubistické tvarosloví a tím určil naprosto jedinečnou charakteristiku tohoto hřbitova.

Na Ďáblickém hřbitově se nachází i pohřebiště dětí narozených ženám ve věznicích v 50. letech.

FOTO: Novinky

„Je to čestné pohřebiště obětí komunistické zvůle z let 50. až 60. Jsou zde šachtové hroby, ve kterých byla ukládána těla popravených obětí komunismu. V zadní části přecházejí šachty do míst, kde byly ukládány oběti nacistického teroru, a na druhé straně je oddělení, kde jsou pohřbeny dětské oběti, děti matek, které porodily ve vězení v 50. letech,“ vysvětlila Oldřiška Dvořáčková.

Na hřbitově se nachází i tzv. les vzpomínek, což je unikátní přírodní pohřebiště, kde se popel zesnulých ukládá namísto do klasického hrobového místa ke kořenům stromů. Místo posledního odpočinku pak vyznačují památeční stromy a prosté dřevěné cedulky.

Vinohradský hřbitov

Co do počtu zemřelých, nikoliv co do rozlohy, je Vinohradský hřbitov druhý největší. Odpočívá tu více než 300 významných osobností, nejslavnější jsou například Václav a Olga Havlovi. Jsou zde malíři, spisovatelé, politici. Hned u vchodu má hrob Egon Ervín Kisch, známý pražský „zuřivý reportér“.

Na Vinohradském hřbitově odpočívá více než 300 slavných osobností.

FOTO: Novinky

Vstup na komentované prohlídky je zdarma, ale na jednu prohlídku je vpuštěno maximálně 20 lidí. Bohužel neexistuje rezervační systém, platí pravidlo – kdo dřív přijde, ten dřív mele. SPH pořádá v průměru 1–2 vycházky každý týden a jejich nabídka je vždy na aktuálních stránkách Správy pražských hřbitovů.

Na Olšanském hřbitově najdete i speciální infocentrum, kde si můžete vyzvednout letáčky s mapou hrobů významných osobností.