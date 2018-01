Prahou nad Wislou Kraków sice není, ale bývalé hlavní město Polska je nádherné

To o Praze jsem zaslechl od několika polských přátel, kteří chtěli zdůraznit půvab svého města a zároveň znalost Prahy. Naše hlavní město při konverzaci hraje dost velkou roli, řada Poláků se chlubí, že tu byla nebo tu někoho zná. A to je, dobře, pokud je to v dobrém.