„Zpřístupnění obou věží domácím i návštěvníkům města plánujeme na letošní turistickou sezónu. Rekonstrukce šla podle plánu a výsledek je výborný. Máme teď ve Znojmě další zajímavou turistickou atrakci,“ řekl starosta Vlastimil Gabrhel.

Do rekonstrukce objektů, navazujících na městské hradby, investovalo město více než 3,3 miliónu korun. Lidé se mají do věží podívat v rámci návštěvy samostatného turistického okruhu. Prohlídkovou trasu hradebního opevnění s průvodcem bude mít ve své režii Znojemská Beseda.

„Okruh by měl zahrnovat Radniční věž, výstup na Střelniční věž v hradebním příkopu a také na Vlkovu věž. Dále by okruh pokračoval v Kapucínské zahradě kolem Psí věže, prohlídkou nově opravené válcové Nové věže a hranolové Prašné věže. Prohlídka by potom končila v Karolíniných sadech,“ uvedl ředitel Znojemské Besedy František Koudela. V provozu má být od dubna až do listopadu. „Umožňuje nám to skutečnost, že se ve Znojmě výrazně prodlužuje turistická sezóna,“ vysvětluje Koudela.

Přístupné po zpevněných cestách



Práce na věžích podle mluvčí města Zuzany Pastrňákové provázela jediná komplikace, když stavbaři po odkrytí narazili na prohnilé trámy v hranolové věži. „Hranolová, takzvaná Prašná věž v západním rohu zahrady je přístupná z přilehlé severozápadní hradební zdi. Má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní, přičemž každé z nich tvoří dispozičně vždy jedna místnost,“ popsala mluvčí.

Nižší válcová věž, takzvaná Nová věž, v jižním cípu zahrady obsahuje jedinou místnost. Dnes disponuje strmým schodištěm na novou vyhlídku. K oběma stavbám v Kapucínské zahradě nyní vedou zpevněné cesty, k dispozici je i druhý vstup z ulice Pasteurova.

Dlouho byla základem turistické nabídky Radniční věž. Vysoká dominanta města lákala na vyhlídkový ochoz s rozhledem do krajiny. Pak přibyla i Vlkova věž, která se stala centrem šíření slávy vína. Další opravená věž v historickém opevnění je k dispozici návštěvníkům v nedalekém parku.