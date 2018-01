V Dubaji otevřeli nejdelší městskou zipline dráhu na světě

Zipline dráhy nabývají v poslední době na nebývalé popularitě. Tuto adrenalinovou atrakci spustili také v Dubaji a nebyla by to metropole zázraků a divů, kdyby i tentokrát nešlo o něco rekordního. Dráha by měla být nejdelší městskou ziplinou na světě, uvedl pro agenturu AP její hlavní manažer.