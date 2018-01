Ministr pro cestovní ruch Gari Capelli dodal, že příjmy z cestovního ruchu by se za loňský rok měly pohybovat kolem 11 miliard eur (280,9 miliardy korun). To by znamenalo meziroční nárůst o osm až deset procent. Podle údajů chorvatské centrální banky HNB stouply za prvních devět měsíců loňského roku příjmy z turistiky o deset procent na 8,7 miliardy eur.

Ze zahraničí přijelo loni 16,5 miliónu turistů, o 19 procent více než v roce 2016. Počet jejich přenocování stoupl o 12 procent na 90 miliónů. Počet přenocování místních turistů se zvýšil o 14 procent na 12 miliónů. Nejvíce bylo turistů z Německa (20,7 miliónu přenocování). Následovali Slovinci (10,1 miliónu), Rakušané (7,6 miliónu), Poláci (6,3 miliónu) a Češi (5,4 miliónu).

Nejnavštěvovanějšími destinacemi podle počtu přenocování byla města Dubrovník a Rovinj. Téměř čtvrtinou se na celkovém počtu přenocování podílely ostrovy, z nichž nejpopulárnější jsou Krk, Pag a Lošinj. Cestovní ruch se na hrubém domácím produktu země podílí 18 procenty. Přímo či nepřímo zaměstnává 150 tisíc osob.