Američané Dave a Suzanne Smithovi kdysi pracovali pro korporátní společnosti. Tenhle způsob života jim ale nevyhovoval, a tak začali přemýšlet nad jinými možnostmi. Náhodou objevili, že středoamerická Panama má skvělé ceny nemovitostí, ale i dobrou migrační politiku. V pásu ostrůvků podél pobřeží provincie Bocas del Toro našli rezort Casa Cayuco a rozhodli se ho koupit.

„Byla to velmi impulzivní koupě, ale dopadlo to pro nás skvěle. Prodali jsme vše, od našeho domu po auta, a přestěhovali se do Panamy pouze se sedmi kufry a s penězi, co nám zbyly,“ vysvětluje Dave Smith.

