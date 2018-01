„Vracím se sem už šestou zimu,“ říká Jiří Kašpar, který v jednom z deseti iglú právě dokončuje výstavbu svatební kaple. Ta mu zabere čtyři dny. Kromě toho pilou a dláty tvaruje domácí zvířata, protože ty jsou letošním tématem tyrolské vesničky. Pracují na nich tři sochaři — Němec, Rakušan a Čech.

Vesnička se každý rok skládá až z 20 menších iglú, letos jejich výstavba vázne, v noci je teplo a sněžná děla nemohou zasněžovat. Přitom umělý sníh je pro stavbu mnohem lepší než přírodní.

Ze sněhu se prý sochá dobře.

FOTO: Petr Buček

„Z ledu se sochy dělají velmi příjemně, je to velmi poddajný materiál,“ říká Jiří Kašpar, který je zvyklý pracovat s pískem, bronzem či kamenem. Ateliér má v Praze. Jeho práce v tyrolském SkiWeltu vypadá tak, že nejdříve nakreslí obrázek, ten pak probírá s kolegy a majitelem. Na podobné akce jezdí i do Nizozemska a Německa.

„Máme dva druhy hostů. Jedni zůstávají přes noc, druzí přijíždějí jen na večeři,“ vypráví průvodce Benjamin Schwaiger. Všichni si nejdříve zkoušejí vytesat něco z kusu ledu. Páry často vytvářejí srdce, velmi populární jsou psi nebo kočky. Pak přichází na řadu večeře. Na stolech, které tvoří velký kus ledu vážící 120 kilogramů, se servírují fondue (roztavený sýr, do kterého se namáčejí kusy chleba).

V iglú lze přespat. Speciální spacáky odolávají i nízkým teplotám.

FOTO: Petr Buček

Po večeři je třeba se zahřát procházkou s loučemi a potom ještě u ohně. Část skupiny se vrací dolů do údolí, zbytek si zaleze do svého iglú na tlustou matraci a do spacáku, který odolává nízkým teplotám. Těchto malých iglú na spaní je tu v současné době sedm. Jsou pro dvě osoby, ale vejde se sem i čtyřčlenná rodina.

Nepronikne žádný zvuk



Český sochař Jiří Kašpar v iglú nikdy nespal. Po pracovním dni stráveném uvnitř ve vlhkosti a třech stupních nad nulou se těší do tepla. Někdy si to dolů do údolí sjede na lyžích. „Aby se člověk uživil, musí brát takové práce,“ říká. Přitom je ale vidět, že ho to baví.

Stěny velkého iglú jsou široké 2,5 metru, v malém mají 1,5 metru. Všechny protíná 600 metrů kabelů elektrických rozvodů. Ve velkém iglú se budou konat i svatby. Na letošní zimu jsou zatím naplánované tři.

Po skončení sezóny je třeba stavby rozbít, aby se uvolnilo místo pro dobytek na pastvinách. „Lidi z města překvapí naprosté ticho v iglú, někteří kvůli tomu nemohou ani usnout. Nepronikne tam ani zvuk rolby ze sjezdovky,“ dodává Schwaiger.