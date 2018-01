Model nazvaný CX-1 je prvním zavazadlem na světě, které něco takového dokáže. Kombinuje v sobě rozpoznávání tváře, schopnost následovat osobu a vyhýbat se okolním předmětům.

Podle portálu Tom’s Guide kufr opravdu nemá problémy za svým majitelem jet i ve velkých prostorách. Člověk ale musí respektovat fakt, že kamera kufru zabírá 170 stupňů, a tak nelze dělat prudké pohyby a zmizet z jeho zorného pole. Chvíli pak trvá, než se chytré zavazadlo zorientuje. Ani případných krádeží není třeba se bát. K zavazadlu je totiž přiřazen náramek, který upozorní, když se CX-1 dostane z dosahu.

Maximální rychlost, kterou dokáže kufr vyvinout, je něco málo přes 11 kilometrů v hodině. Baterie by měla vydržet kolem čtyř hodin. Kromě toho, že dokáže zavazadlo následovat majitele, je samozřejmě možné si v něm dobít další elektronická zařízení jako je mobilní telefon či notebook.

