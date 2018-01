Schovali kočku do kufru mezi oblečení. Na letišti dostali pokutu

Není neobvyklé, že se cestujícím občas podaří v zapsaném zavazadle propašovat ledaco. Těžko říct, na co však mysleli jednadvacetiletí Nicholas Larrison a jeho přítelkyně Olivia Sari, když se takto pokoušeli převézt své půlroční kotě jménem Slim. To totiž doslova napasovali do kufru mezi oblečení a kontrola na letišti na to přišla. Pár dostal pokutu za převoz zvířete v krutých podmínkách, píše server Independent.