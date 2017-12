Podle Hranta Boghossiana, viceprezidenta společnosti Arton Group, která stojí mimo jiné za databází Passport Index, je odstín každého pasu odvozen právě od zmíněných barev. Ty poté svým způsobem vycházejí třeba i z geografické polohy či politického statusu země.

Například státy Evropské unie obecně používají odstín bordó, zatímco státy Karibského společenství modrou. I Turecko si změnilo barvu pasu na bordó v naději, že se brzy připojí k EU. „Někdo by mohl namítnou, že bordově červená barva je pozůstatkem komunistické historie části evropských zemí,“ řekl Boghossian. Dodává, že naopak modrá barva může symbolizovat Nový svět, používají ji některé státy Severní i Jižní Ameriky, Austrálie a Oceánie.

Pro arabské země má zelená barva pasu zase náboženský význam. V různých odstínech ji používají Maroko, Pákistán či Saudská Arábie. „Muslimské země používají zelenou, protože je to barva důležitá pro jejich víru. Měl ji údajně v oblibě prorok Mohamed, pro kterého symbolizovala přírodu a život. Je proto i zakomponovaná do vlajek několika států — třeba Íránu a Afghánistánu,” uvádí Boghossian.

Charakterizují stát



Některé země si barvu zase vybírají, aby dostatečně zdůraznily svou identitu. Například Švýcarsko má pas jasně červený a zdobí ho rovnoramenné kříže jako na státní vlajce. Tady není moc o čem diskutovat.

Since everyone is talking about passport design, I want to be a design nerd and share my fave passport design - the Swiss passport! pic.twitter.com/yzktpsxHxW — Andy Harmon (@ndyharmon) 22. prosince 2017

Výběr barvy, jakkoli může být ovlivněn historií, kulturou a tradicemi, ale také podléhá jisté praktičnosti a dostupnosti. „Výroba pasů je vysoce kontrolovaným procesem, který má po celém světě na starost jen několik málo společností,“ tvrdí Boghossian. Dodává, že obal je obvykle dodáván třetí stranou a pouze v několika barevných variacích, aby vyhověl požadovaným standardům.

Existují ovšem i země, jejichž pasy jim může leckdo závidět. Velmi netradiční má například Norsko, vyrábějí se hned ve třech odlišných barvách — bílé, tyrkysové a světle červené. Obsahují navíc i spoustu prvků, které stát charakterizují.

Or the Norwegian passport: when exposed to uv light the day page turns to night and shows the aurora borealis. pic.twitter.com/3EHyLotYVV — Barberry (@Telibarb) 22. prosince 2017

Stránky pasu jsou zdobeny ilustracemi hor a fjordů. Pod UV světlem lze v pasu navíc spatřit i polární záři. Za tímto neobvyklým vzhledem stojí společnost Neue Design Studio, která v roce 2014 vyhrála soutěž na předělání norských cestovních dokladů.

Finské pasy mají na stránkách zase vyobrazeného losa. Když se navíc rychle listuje stránkami, zvíře se jako by pohybuje. Pasy zkrátka nejsou jen nudnými cestovními dokumenty, ukrývají mnohdy hlubší význam, než je na první pohled očividné. Země po celém světě mají také různě silné pasy. Ve výsledku to ovlivňuje počet států, do nichž mohou bezvízově cestovat. [celá zpráva]