Sedmkrát více turistů než obyvatel. Island přemýšlí o limitech

Cestovat na Island je trend posledních let. Od roku 2010 se počet návštěvníků téměř zčtyřnásobil - s takovým tempem bude zanedlouho připadat na jednoho obyvatele sedm turistů, píše Telegraph. Tento nárůst přiměl tamní vládu zamyslet se, zda by nebylo vhodné limitovat počet příchozích nebo zavést jakousi „daň na přírodu“, která by mohla přispět k ochraně krajiny.