Praha



Přehlídka designu

Na náměstí Václava Havla u budovy Národního divadla budete moci po celý víkend navštívit druhé zimní vydání Dyzajn marketu, prodejní výstavy autorské tvorby. Zúčastní se jí přes dvě stě designérů šperků, doplňků, oblečení či hraček. Těšit se můžete na vystoupení dýdžeje, nejmenší návštěvníci zase na čtení pohádek nebo divadlo. Více informací zde.

Trh bez igelitek

Čerstvé potraviny od masa až po zeleninu, květiny i designové výrobky najdete v sobotu na trhu na Řezáčově náměstí na Letné. Heřmaňák je určen pro všechny, kteří podporují hnutí zero waste a chtějí nakupovat do vlastních obalů, tašek a sáčků. Podrobnosti naleznete zde.

Středověký ples

Zatancujte si na středověké melodie! Ples ve stylu starodávného adventu se koná v sobotu večer v Divadelním sále Emauzského opatství. Historický kostým není podmínkou pro návštěvníky akce, přijít mohou v moderních společenských šatech. Jednotlivé tance bude předvádět soubor Regii Caroli Regis.

Středočeský kraj

Šansony Edith Piaf

Připomenout si osudy významné osobnosti francouzského šansonu můžete prostřednictvím literárně-hudebního pořadu v pátek večer v příbramském domě Natura. V představení s názvem Pocta Edith Piaf vám herečka Libuše Švormová poví o životě slavné šansoniérky, uslyšíte také interpretované písně v podání Marty Balejové za doprovodu piana. Podrobnosti zde.

Advent na hradě

Vyrazte v neděli odpoledne na hrad Karlštejn! Čeká na vás královský advent, na němž zazní country melodie, vystoupí šermíři nebo staropražská kapela Třehusk. Po setmění vyjde loučový průvod s královnou Eliškou za zvuku famfár a na závěr se slavnostně rozsvítí vánoční strom. Další informace najdete zde.

Jihočeský kraj

Předvánoční setkání

Adventní setkání s punčem, cukrovím a hudebními dárky od účastníků kurzů Ateliéru 3D bude pro zájemce připraveno v sobotu odpoledne v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Zhlédnete také scénické zpracování České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Podrobnosti naleznete zde.

Plzeňský kraj

Vánoční koncert

Zajeďte si v neděli odpoledne do kláštera v Kladrubech! Na koncertě ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie uslyšíte méně známé adventní a vánoční písně a skladby z barokních kancionálů. Zahraje soubor staré hudby Cavalla a zazpívá soubor Cantus Stříbro. Další informace naleznete zde.

Karlovarský kraj

Adventní pochod po horách

Máte rádi zimní procházky po horách? V tom případě byste si neměli nechat ujít adventní pochod z Božího Daru až do sousedního Oberwiesenthalu v Německu, který se uskuteční v sobotu odpoledne. Po cestě váš čeká ochutnávka vánočního cukroví i saských štol, koledy i představení adventních tradic v Krušnohoří. Více informací zde.

Ústecký kraj

Rybovka v kostele

Hej, mistře! Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryba si můžete přijít poslechnout v neděli večer do kostela sv. Floriána v areálu zámku Krásné Březno u Ústí nad Labem. Do vánoční atmosféry vás naladí soubor Chorea Academica. Podrobnosti naleznete zde.

Liberecký kraj

Adventní trhy

Odpočiňte si na chvíli od předvánočního shonu a zajeďte na zámek ve Svijanech nedaleko Turnova. Nakoupit zde můžete vánoční dekorace, kapra, stromek a ochutnat regionální speciality, svařák nebo medovinu. V rámci adventních trhů bude zdejší zámek otevřen za zvýhodněné vstupné 50 korun. Další informace najdete zde.

Královéhradecký kraj

Vánoční koncert

Přijďte si poslechnout slavné i méně známé melodie českých i zahraničních Vánoc v sobotu vpodvečer na zámek v Ratibořicích. Účinkovat zde bude Pěvecké sdružení Cantus z Jaroměře pod vedením sbormistra Pavla Smékala. Vstupenky na akci zakoupíte v informačním centru v České Skalici. Podrobnosti naleznete zde.

Pardubický kraj

Výstava vánoční floristiky a zemědělské techniky

Nejnovější floristické trendy vám po celý víkend předvedou studenti Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli. Ženy se mohou těšit na vánoční aranžmá a prodej bylinek, muži zase na historické motorky a moderní zemědělskou techniku. Více informací najdete zde.

Vysočina

Betlémské světlo

Skauti a skautky dovezou v neděli vpodvečer do zámku Úsobí nedaleko Havlíčkova Brodu novodobý symbol Vánoc – betlémské světlo. Do zámecké kaple sv. Panny Marie, Floriána a Donáta si ho ve večerních hodinách můžete přijít připálit až do soboty 23. prosince. Další informace naleznete zde.

Jihomoravský kraj

Vánoční pečení

Tvořivých vánočních dílen se můžete zúčastnit v pátek odpoledne ve Středisku ekologické výchovy Hlídka blízko brněnského hradu Špilberk. Těšit se můžete na pletení vánoček, pečení vánočních vrkočů a zdobení perníčků. Vstupné činí 60 korun. Podrobnosti naleznete zde.

Olomoucký kraj

Veganský advent

To nejlepší z veganské gastronomie najdete na akci Veggie Vánoce, která se uskuteční v sobotu v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě ochutnávek rostlinných alternativ k živočišným potravinám vás čeká i výživové poradenství nebo autorské čtení manželů Vincourových. V závěru proběhne v kapli adventní koncert. Více informací zde.

Zlínský kraj

Výstava betlémů

Jubilejní desátá valašská výstava betlémů se koná po celý víkend v odpoledních hodinách v obci Neubuz blízko Slušovic. Těšit se můžete na ukázky valašské jizby a lidových řemesel. Uvidíte také výrobky ze včelího vosku a setkáte se s řezbářem, bylinkářem nebo perníkářkou.

Moravskoslezský kraj

Festival vánočních zvyků

Souznění, tak zní název mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel. Ve Frenštátě pod Radhoštěm na něj můžete zajít v neděli odpoledne. Chybět nebudou ukázky uměleckých řemesel, ochutnávka regionální i salašnické gastronomie nebo vystoupení pěveckých sborů. Podrobnosti najdete zde.