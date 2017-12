V dnešní době je stále více lidí, kteří si svou svatbu představují trochu jinak, než jak je v našich končinách zažitá. Ať už chcete uniknout stresu, nemáte blízko k tradičním svatebním tradicím nebo jednoduše chcete mít nač vzpomínat i po mnoha letech, svatba v zahraničí je čím dál jednodušší variantou. Alespoň tedy v některých zemích.

Když jsem začal se svou nyní již manželkou řešit svatbu, poměrně rychle jsme seznali, že je naše představa až vzácně podobná. Chtěli jsme ji provést na nějakém klidném místě a doslova jsme se děsili obřadu s mnoha desítkami lidí. „Nervy na entou” byly to, čemu jsme se chtěli vyhnout. S požehnáním rodin jsme tak začali vybírat intimní svatbu v zahraničí ve dvou. Začali jsme tedy přesně tak, jak začíná většina párů, vydávajících se tímto směrem.

Ze Slovinska se stal Mauricius



První plány nebyly nikterak ambiciózní. Chtěli jsme svatbu v nějakém romantickém, davům ukrytém místě ve Slovinsku, stranou od turistického Bledu. Tam jsme záhy narazili na to, že každý slovinský kraj má jiné zákony a vyžaduje od páru jiné náležitosti. Když mi tak námi vybraný kraj oznámil, že bychom se museli osobně dostavit cca měsíc před svatbou a dvě místní svatební koordinátorky nezávisle na sobě vypočítaly náklady za vyřešení dokumentů a zcela jednoduchý obřad pro dva pod vrcholky Julských Alp se třemi dny pobytu na tisíce eur, začali jsme zase od začátku.

Pokud si ostrov před svatbou trochu projedete, jistě objevíte mnoho míst na zajímavé svatební snímky...

Mauricius se vynořil zčistajasna. Navštívil jsem jej před zhruba deseti lety, kdy byl ještě o chlup méně turistický než nyní. Zprvu šílený nápad mi začal dávat pro účely svatby smysl. Tamější hotely jsou totiž na svatby daleko lépe připraveny než většina těch evropských. Ceny obřadů tam navíc nesahají do závratných výšin, hotely nabízejí pro tyto účely speciální balíčky na pobyty a slevy, které dosahují i několika desítek procent. A hlavně při dodržení určitých předepsaných podmínek se svatba uzavřená na Mauriciu uznává i v České republice.

Formality nemusí zůstat na vás



Naprostá většina těch, kteří se pro svatbu na Mauriciu rozhodnou, si vybere cestovní kancelář, která se dané oblasti v tomto ohledu věnuje. Ta má na místě obvykle lokální agenturu, která umí vybavit všechny potřebné dokumenty a předjednat také váš pobyt v hotelu. Samozřejmě i v tomto případě budete potřebovat mít vybavené nějaké dokumenty - vše je rozepsané ve sloupku „Formality pro svatbu na Mauriciu”, který najdete vedle tohoto článku. Něco si musíte vyřídit sami, něco za vás může po dohodě vyřídit CK.

Botanická zahrada Pamplemousses je pro focení novomanželských snímků jako dělaná.

Letenky páry obvykle nechávají na cestovní kanceláři, ale my jsme si je vzhledem ke specifickým požadavkům zařizovali sami. Pobyt na ostrově jsme si totiž ještě krapet prodlužovali po vlastní ose. Jak jsme posléze zjistili, tak jsme asi ani zdaleka nebyli výjimkou. Mnoho párů, které sem dorazí za svatbou, si totiž často svůj pobyt o několik dnů natáhne a umocní si tím pohodové vnímání vstoupení do svazku manželského.

Na Mauricius vede mnoho cest



„Svatbou na Mauriciu zabijete dvě mouchy jednou ranou. Klienti mají krásný a romantický obřad na pláži, takový, o kterém většina nevěst sní, a navíc mají v jednom rovnou i svatební cestu. Pro mnohé páry je výhodou to, že si mohou užít svatbu v klidu a přesně dle svých představ. Navíc většinou taková svatba se svatební cestou dohromady vyjde na stejné peníze jako středně velká svatba v Čechách. A kdo by odolal romantice na pláži, zejména v zimních měsících?” vznáší spíše řečnickou otázku Lenka Pátek z CK Blue Style, která se svatbám na Mauriciu věnuje.

V botanických zahradách Pamplemousses můžete strávit klidně i půl dne, jsou skutečně rozlehlé.

Existuje mnoho kombinací, jak se můžete na ostrov dostat. Variant je hned několik. Nejlevněji vychází obvykle ty přes německý Frankfurt, nejkratší spojení pak nabízí v zimním období spoje Air France přes Paříž, které běžně seženete do 20 tisíc korun za letenku a na cestě budete celkově maximálně do 15 hodin. Alternativou je i spolupráce Air Mauritius a KLM, která umožňuje odlet z Prahy či Vídně přes Amsterdam. V zimě je delší let z Amsterdamu operovaný KLM a od počátku platnosti letního letového řádu se o přepravu pasažérů bude starat na nových strojích Air Mauritius. Ženy mířící na Mauricius za svatbou mají od aerolinek navíc prý slevu 1500 Kč na letenku.

Není kam spěchat



Když dorazíte na samotný ostrov, už jde vše takříkajíc samo. Starat se už nemusíte takřka o nic, transfer do vašeho vybraného hotelu nevyjímaje. My jsme si vybrali butikový hotel na samotném severním cípu ostrova, který vyjma přátelské atmosféry ubytovává hosty jen od 18 let výše. I to je výhoda Mauricia - můžete mít svatbu v hotelu, který je na děti zaměřený, stejně tak jako v rezortu, kde bude božský klid.

Když už máte jednou svatbu v exotice, tak proč nemít i exotickou svatební květinu. Oblíbená plumérie typická pro Havaj roste po celém ostrově.

Hotely nabízí již zmíněné svatební balíčky, které se liší obsahem služeb i cenou, vyplatí se tedy porovnat si nabídky hotelů a jednotlivých balíčků.

Ubytovací proces je zcela standardní, pouze si jen obvykle dohodnete čas setkání se svatební koordinátorkou. Pokud to váš harmonogram umožňuje, může to být klidně až další den, obvykle tak 2-3 dny před samotným obřadem. Nikdo nikam nespěchá. Právě při této příležitosti si uvědomíte, jak moc uvolněné tu svatby jsou. Vše, co byste museli v naší vlasti řešit týdny či měsíce dopředu, se tu řeší jedním zakliknutím v počítači či zaškrtnutím v katalogu, když už je svatba takříkajíc za dveřmi.

Pokud by vás v ČR nenapadlo mít na svatbě živou hudbu, tak na Mauriciu se vám může v rámci některých rezortů dokonce i poštěstit, že bude v ceně obřadu.

Detaily svatby? V ČR zaberou týdny, na Mauriciu 20 minut



Během setkání s koordinátorkou se seznámíte s možnostmi, kde může samotná svatba probíhat. Větší hotely mívají obvykle více možností, každý hotel pak má i jednu „mokrou”, pro případ, že by se počasí snad zrovna nevyvedlo. To se ovšem na rozdíl od nedalekého hornatého ostrova Réunion naštěstí moc často nestává. Když si určíte místo, nastává výběr dalších věcí.

V ceně základního obřadu bývají někdy i hudebníci, můžete si ale třeba připlatit i za celou kapelu. Vyberete si, zda chcete sedět, stát, jak má vypadat slavobrána, zvolíte si svatební kytici, dort, přípitek (proč si nepřipít tropickým koktejlem, když už jste tady) a případně si připlatíte za služby vizážistů a kadeřníků pro ženu a za svatebního fotografa. Během 15 až 20 minut je vše domluvené a vy se můžete opět vrátit na pláž nebo vyrazit na výlet po ostrově.

Zda zvolíte formální, či méně formální oblečení, je jen na vás.

„Yes, I do” nebo „ano”



I v samotný den obřadu je vše velmi poklidné. Obřady se obvykle dělají v odpoledních hodinách, a vy tak můžete ještě celé dopoledne strávit jako na běžné dovolené. Dvě hodiny před obřadem pak obvykle přichází na řadu příprava svatebního účesu, líčení a ženich se může mezitím poklidně připravovat na ty nejdůležitější chvíle tak, jak sám uzná za vhodné.

Svatba na Mauriciu je taková, jakou si ji představujete. A ještě něco navíc...

Pokud seznáte, že byste oddávajícímu nerozuměli v angličtině, může vám pořádající agentura zajistit i služby překladatele. Během obřadu máte možnost v češtině či angličtině přednést jeden druhému své svatební sliby a posléze se připravte už jen na magické: „Yes, I do” či pro Čechy tradičnější: „Ano”, pokud máte na svatbě i překladatele. Přípitek, podepsání dokumentů, rozkrojení dortu a je hotovo. Svatební večeře bývá pro novomanžele vždy nějak hezky zařízena, a tak se obvykle můžete těšit na to nejhezčí místo s krásným výhledem a speciální menu. Ale podobně jako u ostatních bodů - vše lze dopředu dohodnout.

Výletový ráj



Do dvou až tří pracovních dnů pak na místě obdržíte mauricijský oddací list, případně, pokud plánujete ostrov opustit velmi brzy po obřadu, vám jej agentura může nechat zaslat. Po návratu si jej už jen necháte v ČR zlegalizovat. Kdo by ale mizel z ráje hned po svatbě, když si může naplno užít i svatební cestu. A kam se na ostrově vydat? Mauricius není velký, a tak bez potíží zvládnete ta nejzajímavější místa objet během nějakých tří dnů.

Milovníci čaje si mohou v některých z čajových továren na ostrově prohlédnout celý proces výroby čaje od sklizně až po balení do krabiček.

Mezi takřka povinné zastávky patří svaté hinduistické místo Ganga Talao, sedmibarevná země v Chamarel, botanické zahrady Pamplemousses či velmi půvabný kostel Notre Dame Auxiliatrice. Milovníci čaje pak jistě využijí možnost navštívit některou z místních čajových továren, fandové rumu se mohou zastavit na sklenku v nějaké z rhumerií a příznivci aktivní turistiky a krásných výhledů si mohou dopřát výšlap na horu Le Morne, která je od roku 2008 na seznamu světového dědictví UNESCO.