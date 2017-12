Američané Joseph Dasilva (38) a Travis Dasilva (36) spravují instagramový účet nazvaný Traveling Butts, na kterém pózují se staženými kalhotami na známých či pitoreskních místech. Focení s holými zadnicemi je totiž poměrně aktuálním trendem na sociálních sítích. [celá zpráva]

Exposing your #buttocks at a #Buddhisttemple ? WHY? So stupid and disrespectful. https://t.co/IBTxAb2rPx #TravelingButts

Podobné chování se jim však nevyplatilo v Thajsku, kde byli za focení u bangkokského chrámu Wat Arun zatčeni, a to na letišti, když už byli jen krůček od odletu ze země. Kromě pokuty za odhalování na veřejnosti, která činí 5000 bahtů pro každého (3200 korun), policie ještě zvažuje, že vznese obvinění za nemravné chování na posvátném místě a šíření pornografie na internetu.

Důstojník tamní policie Jaruphat Thongkomol pro list Bangkok post uvedl, že oba muži zůstávají ve vazbě, zatímco policie prochází další incidenty. Muži se totiž podobně vyfotili i u dalšího chrámu, a to u Wat trai Mit Witthayaram rovněž v Bangkoku.

Pokuta by tak mohla stoupnout až na 40 000 bahtů (26 300 korun), vzhledem k tomu, že snímky byly pořízeny na takto posvátných místech. Urážka náboženství může být potrestána až sedmiletým vězením a šíření pornografie až pětiletým.

The Couple Behind the "Traveling Butts" Instagram Were Arrested in #Thailand https://t.co/TOUPcqhCNl via @CosmopolitanUK #TravelingButts pic.twitter.com/V1OWEoxw51