Peruánská vláda investuje peníze, které vystačí tak na ochranu jednoho procenta památek, zatímco většinu nechává kolem dokola obestavět nebo využívat jako ilegální skládky odpadu. A například zdi jednoho z chrámu byly v minulém století zbořeny a cihly použity pro stavbu nových domů.

„Už od založení Limy tu prakticky neexistoval vztah mezi lidmi a huacas, maximálně je všichni viděli jako kusy země nebo místa, kde se dá pátrat po pokladech,“ řekl pro agenturu AP archeolog Hector Walde. Spolu s dalšími kolegy ale věří, že by mohla přijít změna.

Někteří chrání místa na vlastní pěst



Od letošního července běží kampaň nabízející bezplatný vstup do muzeí a na archeologická naleziště, která by mohla v Peruáncích vzbudit zájem o propojení s jejich kulturním dědictvím. „Chceme, aby Peruánci věděli, že dědictví je něco, co si můžeme užít,“ uvedl náměstek ministra pro památky.

V procesu je také nový zákon o ochraně těchto míst, který by historickým artefaktům zajistil lepší legální ochranu. Někteří se však obávají, že takový status by byl dán jen archeologicky významným místům a některá „méně důležitá“ by na tom mohla být ještě hůř než nyní.

Do podpory zachování zdejšího dědictví se zapojují i někteří místní, kterým osud památek není lhostejný. Je to například Gianina Rojasová, která žije v Limě prakticky na dohled od pozůstatků incké pyramidy. Spolu se svou matkou se zapřísáhly, že huaca ochrání. „Málokdo si umí představit, jak je něco takového nebezpečné. Občas musíte čelit překupníkům, zlodějům nebo zkrátka špatným lidem. A nejhorší je, že stát vaše úsilí nakonec ani nedocení,“ tvrdí.