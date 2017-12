Jelikož v minulosti neměli Japonci možnost vycestovat do zahraničí a užít si třeba skutečnou exotiku, byl pro výstavbu hotelu vybrán ostrov Hačidžódžima ve Filipínském moři.

Díky zdejšímu subtropickému klimatu se pro něj ustálila přezdívka japonská Havaj. Jen pro představu, ostrov se nachází zhruba 287 kilometrů od Tokia, spadá do jeho prefektury a návštěvníci měli možnost pro přepravu využít buď letadlo, nebo i trajekt.

Na zdech bují plíseň, kolem roste džungle



„Hotel otevřel v roce 1963, tedy nějakých osm let poté, co se zdejší vojenské letiště přeměnilo na civilní, a čtyři roky potom, co byla na ostrově zřízena lokální turistická kancelář,“ uvedl jeden z průzkumníků, který se vydal probádat útroby komplexu.

Jenže ani v době největší slávy nebyl ostrov Hačidžódžima nijak obzvlášť populární. Absence písečných pláží a prakticky nulové vyžití vedly k tomu, že se hotel potýkal s nedostatkem klientů a několikrát byl uzavřen a znovu otevřen.

Poprvé se hotel otevřel v roce 1963.

FOTO: Profimedia.cz

Celý komplex zarůstá bujnou vegetací.

FOTO: Profimedia.cz

Dnes to na vulkanický ostrov táhne především průzkumníky opuštěných budov. I přesto, že hotel začíná obklopovat poměrně hustý porost, fotografové a zvědavci si vždy najdou svou cestu do útrob budovy.

Ta vypadá stále poměrně zachovale, k jejímu definitivnímu uzavření totiž došlo teprve před 11 lety v roce 2006. Působí tak paradoxně velmi živě, a pomineme-li nepořádek na chodbách i v některých místnostech, jeden by skoro řekl, že personál i hosté odešli teprve nedávno. Kvůli vlhkému klimatu se už ale mnohde rozrůstá plíseň a v některých pokojích roste i kapradí.

Porost se nevyhnul ani některým pokojům.

FOTO: Profimedia.cz

Hotelu dominovalo mramorové schodiště s ozdobným zábradlím či sloupy vizuálně odkazující na antické Řecko. Ze starověku vyšly i desítky soch, roztroušené po celém areálu. Mnoho z nich se zde dá stále nalézt, třeba u dávno nefunkčních elegantních fontán.