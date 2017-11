Velkolepá pouť Phila (69) a Emmy (61) byla dlouhá kolem 19 310 kilometrů a cílem obou manželů bylo dorazit do cíle kolem 6. listopadu, tedy včas na 30. narozeniny jejich syna. Po cestě vystřídali mnoho druhů veřejné dopravy, ačkoli by stačilo, kdyby naskočili do letadla a za zhruba 12 hodin by byli na místě. Manželé ovšem zatoužili po troše dobrodružství.

„Moje žena Emma odešla do důchodu před zhruba čtyřmi lety a často jsme spolu plánovali takovou velkolepou cestu,“ uvedl Phil Whiting. „Rozhodli jsme se, že je pro nás stěžejní, abychom až do cíle opravdu cestovali a na různých místech si dělali zastávky,“ dodal.

Čína je okouzlila

Při cestě využívali především vlaky, těch vystřídali celkem 16, a to hlavně po Evropě. Zastávky si udělali manželé například v Berlíně, Bělorusku či v Moskvě. Z ruského hlavního města cestovali čtyři dny po transsibiřské magistrále do Mongolska a odtud dále do Číny. Nevynechali ani zastávku u jezera Bajkal. „Zdálo by se, že vás taková dlouhá cesta začne brzy nudit, ale není to tak. Jedete skrze nekonečnou krajinu ruské historie,“ tvrdí Phil Whiting.

Manželé navíc narazili i na další cestovatele různých národností, kteří podnikali podobnou cestu. Trasu do Hongkongu posléze vzali poněkud oklikou, a to přes území takzvaného Zlatého trojúhelníku, který se rozkládá na území Barmy, Thajska a Laosu. O zážitky nebylo nouze, cestovali na koních či spali v jurtách. Poté se vydali zpět do Číny, která oběma manželům učarovala.

„Čína mě opravdu okouzlila. Vše je tam větší, monstrózní. Ta země má historii sahající 3000 až 4000 let do minulosti. Je to úžasné,“ tvrdí Whiting. Přesný itinerář cesty manželé plánovali rok, a přestože cestovali pouze veřejnou dopravou, byli překvapeni, jak hladce jim vše vycházelo. „Za osm týdnů cesty jsme neměli ani jedno zpoždění, bylo to fantastické,“ uzavřel.