Skutečně děsivé bylo ovšem to, že pasažér byl schopný téměř celý rám vyndat. „Jednalo se o nízkonákladové aerolinky. Okno bylo úplně mimo rám. Přišlo mi to i docela úsměvné, tak jsem to pomocí mobilu natočil,“ cituje Daily Mail cestujícího.

Po umístění na internet komentovali video různí vyděšení uživatelé s tím, že se mohla stát nehoda a že kdyby okno zcela vypadlo, mohlo by to vést ke změně tlaku v kabině a všichni by zemřeli.

Paniku ovšem zmírnili bezpečnostní experti, kteří tvrdí, že okno samotné nijak poškozené nebylo. Jednalo se jen o ryze kosmetickou závadu, kterou i tak považují za tristní, trapnou a neprofesionální. „Jedná se jen o jakousi povrchovou vložku, která chrání skutečné okno. Připouštím, že je to trapné, ale o bezpečnostní risk se nejedná,“ uvedl pilot Patrick Smith na portálu askthepilot.

S tím souhlasil také vedoucí šéf britské komise pro leteckou bezpečnost Dai Whittingham. „Opravdu se nejedná o bezpečnostní problém. Je to jednoduše jen kus uvolněného plastu v kabině. Toto vnitřní okno chrání vnější okno před poškrábáním a také částečně izoluje zvuk a teplotu,“ tvrdí.