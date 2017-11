Bublinových pokojů, které tvarem mohou připomínat iglú, se v hotelu nachází hned několik a každý slibuje maximální soukromí, i přesto, že do nich je vidět. Vedení nicméně zaručuje, že se do jejich blízkosti dostanou jen ti, kteří jsou v konkrétní bublině ubytovaní. Jejich přesnou polohu dostanou totiž hosté až poté, co svou rezervaci zaplatí, uvádí Daily Mail.

Inspirovali ho cestovatelé



Bubliny jsou rozděleny do pěti kategorií, každá z nich je něčím specifická. Všechny ale nabízejí manželskou postel, jsou tudíž určeny především párům. Nespornou výhodou pokojů je výhled na okolní krajinu či hvězdnou oblohu — odtud má hotel také svůj název, Pět miliónů hvězd. Ti největší šťastlivci mohou v příhodném období zahlédnout také jednu z největších krás Islandu, polární záři.

Pokoj nabízí manželskou postel a nefalšovanou romantiku.

FOTO: Profimedia.cz

Pokoje jsou vyhřívané a vzduch se v nich každou hodinu pravidelně vyměňuje. Koupelny a kuchyňka jsou nicméně pro všechny hosty společné, v ubytovacím zařízení se rovněž nevaří. Jedna noc v bublině vyjde na skoro čtyři tisíce korun, Island zkrátka nepatří mezi úplně levné země.

Přespání může být zážitkem i v létě.

FOTO: Profimedia.cz

Zakladatel 5 Million Star hotelu Robert Robetsson uvedl, že se při tvorbě nechal inspirovat samotnými cestovateli, kteří celí promrzlí čekali venku, aby zahlédli polární záři či hvězdnou oblohu. Návštěvníkům chtěl tedy poskytnout alternativu, která by byla komfortnější, ale přesto stejně působivá.

„Nechte své sny, aby se staly skutečností. Užijte si polární záři, hvězdy a zasněženou krajinu přes zimu, nebo půlnoční slunce v létě,“ cituje Daily Mail mluvčího hotelu.