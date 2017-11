Vesnička Corippo, nacházející se v italsky mluvícím kantonu Ticino, měla kdysi obyvatel mnohem více. Ještě v minulém století to bylo kolem 300 lidí. Mladí se ale postupem času začali přesouvat do větších měst a jediným obyvatelem, který dnes není v důchodovém věku je čtyřiapadesátiletý starosta Claudio Scettrini. Při takovém tempu by Corippo zůstalo v dohledné době zcela vylidněné.

Ambiciózní projekt by měl vesnici proměnit v obří hotelový rezort, v němž se pokoje a apartmány zbudují v nyní vybydlených domcích. Myšlenku už před lety podpořily úřady kantonu Ticino, ale také švýcarské národní orgány. „Chceme zachovat stejný charakter, který vesnice měla po staletí. Na štít každého domu navíc přijde jméno rodiny, která ho kdysi vlastnila,“ uvedl ředitel nadace Corippo 75 Fabio Giacomazzi.

Už teď je hitem



Projekt si vzal inspiraci z Itálie, kde podobnou cestou přivedly k životu několik opuštěných měst. Giacomazzi má navíc v plánu zrekonstruovat také zdejší mlýn a zbudovat terasovitá obilná pole s žitem. To, aby mohl hotel produkovat třeba vlastní chleba. Další plány zahrnují také autobusovou dopravu nebo exkurze po okolí, návštěvy muzeí či lekce vaření.

Současná majitelka restaurace na náměstí Claire Amstutzová nápad na kompletní revitalizaci vesničky vítá. „Je to skvělá myšlenka. Například moje restaurace bude rozšířena, a kromě snídaní bude nabízet i polopenzi,“ tvrdí Amstutzová, která původně pochází z německy mluvící části Švýcarska.

Dokonce i ceny za přespání mají být příznivé, a to navzdory tomu, že Švýcarsko obecně platí za jednu z nejdražších evropských zemí. Podle místních médií by se sazby měly pohybovat od 100 do 120 švýcarských franků, v přepočtu od zhruba 2000 do 2600 korun. Plány na přestavbu v hotel navíc zaznamenaly úspěch napříč švýcarským turistickým sektorem. Švýcarská hotelová asociace udělila projektu letošní cenu za inovaci v hotelnictví.