Na rozdivočený kanál lze navíc vyrazit, ať je léto nebo ulice pokrývá sníh, surfaře neodradí nic. Ani zákaz vstupu do řeky, který přestal platit až přes sedmi lety. Fanoušci surfingu nicméně Isaru brázdili už od 70. let minulého století, píše Huffington Post. Jakkoli se ovšem řeka může zdát bezpečnější, je to na ní vlastně náročnější než v moři.

Zatímco v moři se mohou surfaři částečně připravit, k vlně dopádlovat a posléze se na prkno postavit, na řece to nelze. Tam musí být člověk připravený hned, jak do ní vstoupí. A to vyžaduje samozřejmě určité zkušenosti, proto se nedoporučuje začátečníkům, aby si za svůj cíl zvolili právě Isaru.

„Mám v Mnichově známého, který mi o řece říkal po celý uplynulý rok. Nakonec jsem přijel do města na jeden den a chtěl jsem si zkusit surfování v novém prostředí. Oproti moři je to hodně odlišné, protože jedete pořád na stejné vlně a v podstatě se na ní musíte jen udržet,“ uvedl jeden z nadšenců Alexandru Streinu z Rumunska pro agenturu Caters News.

Řeka je ale také přirozeně mnohem studenější než moře. I když například surfování se těší oblibě třeba i v Norsku, kde moře rozhodně teplé není. Navíc existuje i zcela zimní obdoba, zvaná ice surfing, která ale spíše vychází z windsurfingu a sjíždí se při ní zamrzlé vodní plochy.