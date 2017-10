Dinosauří stopy zde byly nalezeny úplnou náhodou během těžby vápence v roce 1964. Odborníci se tehdy domnívali, že stometrová vápencová zeď obsahuje více než 5000 dinosauřích otisků.

Od té doby jich však nalezli mnohem víc. Podle Christiana Meyera z basilejského přírodovědeckého muzea je zde přes 20 000 stop pocházejících od více než devíti různých dinosauřích druhů.

Dinosauři v okolí dnešního hlavního města údajně pobývali přibližně před 70 milióny lety. V té době byla oblast vyhlášena úrodnou půdou a dinosauři sem podle odborníků chodili pít vodu. Ti tvrdí, že zachování dinosauřích stop po tak dlouhou dobu způsobila skutečnost, že se s oblibou brodili bahnitými břehy zdejších řek.

Největší stopa na světě

Cal Orko, kde je mimo jiné k vidění i největší dinosauří stopa na světě, je jedním z nejpopulárnějších turistických lákadel v Bolívii. Ročně přivábí více než 180 000 zvědavých návštěvníků.

Není divu, že Bolívie zažádala o zapsání paleontologického naleziště do seznamu historických památek UNESCO. Přináší to totiž spoustu výhod, včetně mezinárodního financování na podporu ochrany a zachování místa či zvýšeného zájmu turistů. Na rozhodnutí organizace si ale Bolivijci musejí počkat až do příštího roku.