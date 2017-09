Dosavadní let z Aucklandu do Dauhá trval zhruba 17,5 hodiny. Jak informoval britský Independent, dočasné přerušení přívodu paliva z rafinérie na letiště cestu letadla poněkud zkomplikovalo. V posledním týdnu musely letouny krátce po vzletu přistát v Austrálii, aby doplnily palivo a mohly vykonat zbytek cesty. Tím se ovšem let protáhl o další tři hodiny, tedy na více než 20 hodin.

Ačkoli byla závada již o víkendu opravena, letiště ještě nefunguje jako za klasického provozu. S palivem si vystačí pouze na kratší lety. Na těch dálkových je ovšem nutné provádět mezipřistání.

Letadla na lince z Aucklandu do Dauhá podle Independentu nejčastěji přistávají v australském Adelaide nebo Melbourne. Obě města jsou ovšem v jiném směru, než tradičně vede linka, což má za následek právě prodloužení cesty.

Nejhůře dopadly novozélandské aerolinky



Také druhá nejdelší letecká linka na světě vede z Aucklandu, a to do Dubaje. Letadlo, které tuto trasu obsluhuje, musí rovněž dělat zastávky, a to buď v Melbourne, nebo v Brisbane. Komplikace vyvolaná nedostatkem paliva má za následek i to, že někteří cestující propásnou navazující lety a aerolinky jim pak musejí zajistit ubytování nebo náhradní lety.

Nejvíce zasažené jsou aerolinky Air New Zealand, které provozují lety z Aucklandu do Londýna se zastávkou v kalifornském Los Angeles. I přes nedostatek paliva se jim ale podařilo linku udržet v chodu a vyhnout se rušení letů. Letadla totiž tankují rovněž v Austrálii nebo na některém z tichomořských ostrovů.