Ti, kdo milují hotely blízko pláže, budou nadšeni. Australský Sand Hostel totiž vyrostl přímo na ní, konkrétně na Kurrawa Beach ve městě Gold Coast. Na stavbu bylo použito celkem 24 tun písku z okolí a zapojili se do ní sochař Denis Masoud a designér filmových kulis Jon Downing.

Výsledkem je hotel příjemné velikosti, který nabízí jeden soukromý pokoj s manželskou postelí a pak osm pokojů ve stylu vysokoškolské koleje. Z písku jsou rovněž vytvořené sedačky, ale například postel, skříňky a dekorace jsou klasické. V ubytovacím zařízení hosté dále naleznou bar, odpočinkovou zónu nebo volejbalové hřiště.

Hosté, kteří chtějí v hotelu přespat, by ale neměli otálet. Jelikož bude fungovat všeho všudy dva dny, na všechny zájemce se zřejmě nedostane. A to už jen kvůli relativně nízkým cenám, které začínají na 7,50 australských dolarech, což je v přepočtu zhruba 130 korun za noc. A to ještě cena kromě přespání zahrnuje třeba lekce surfování nebo jógy.

„Věříme, že hotel v sobě spojuje to nejlepší, co můžeme v Gold Coast nabídnout, hlavně nevšední zážitky, které lákají především mladé cestovatele,“ tvrdí představitel společnosti Hostelworld, která byla jednou z organizací podílejících se na vzniku hotelu.