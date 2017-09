Žebříček pro Britskou poštu sestavil dovolenkový vyhledávač TravelBag, který srovnával průměrné ceny celkem deseti položek, jako jsou například šálek kávy, plechovka kokakoly, sklenice vína, čokoláda, lahev vody nebo i opalovací krém a repelent proti hmyzu. Právě Tokio se ukázalo být místem, které nabízí nejnižší ceny. Například taková večeře pro dva i s vínem vyjde v přepočtu na zhruba 1030 korun.

Server Daily Mail, který o přehledu informoval, uvádí, že je to vůbec poprvé, co se Tokio ocitlo na první příčce žebříčku, ceny proti loňsku klesly o 23 procent a od roku 2012 dokonce o 60. Nejvíce ceny podle všeho klesly na ostrovech v Karibiku. Hned za Tokiem obsadily příčky Kapské Město v Jihoafrické republice, Mombasa v Keni, Colombo na Srí Lance nebo vietnamské Hoi An.

S letenkami je to horší



Nejdražší vzdálenou destinací se ukázalo být brazilské Rio de Janeiro, kde jsou ceny mnohonásobně vyšší než v Tokiu. Například tříchodová večeře pro dva s lahví vína vyjde v přepočtu průměrně na 3170 korun. Dokonce i Dubaj skončila ve výčtu předposlední, což znamená v průměru o něco levnější než Rio.

Popularita Japonska se podle portálu TravelBag projevuje i na počtu rezervací, které lidé skrze stránku provádějí. Od loňska poptávka narostla o 23 procent. Nízké ceny jídla jsou ovšem jen špičkou ledovce, doprava do země vycházejícího slunce už tak levná není.

Jednosměrné letenky z Prahy do Tokia začínají průměrně na 15 000 korunách. Ceny za ubytování se poté různí, jednak podle kvality hotelů, ale třeba také podle umístění. Není ovšem výjimkou, že i noc lze sehnat za zhruba 1000 korun.