Aby byla dubajská kopie nejslavnějšího plovoucího města více autentická, přímo z Benátek budou dovezeny i gondoly. Replika bude samozřejmě zahrnovat úzké uličky protkané sítí kanálů, vše má být součástí plovoucího a částečně podmořského rezortu. Arabské Benátky budou umístěné do souostroví nazvaného The World čili Svět, jež má imitovat podobu kontinentů.

Komplex se bude rozkládat na čtyřech palubách a nabídne 414 kajut. Celkem 180 z nich, včetně relaxačních wellness prostor a restaurací, má být pod vodou. Podle vizualizací by měly být pokoje kompletně prosklené a zvenčí kolem nich vzniknou korálové útesy. V luxusním zařízení bude možné ubytovat až 3000 hostů, kteří budou moci dorazit lodí, hydroplánem či helikoptérou.

