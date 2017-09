„Do konce září nabízíme až 15procentní slevu z ceny zájezdu. Ještě důležitější roli ale hraje to, že u zimní dovolené platí jiné zákonitosti než u letních zájezdů k moři. Kapacita středisek je omezenější, proto last minute téměř neexistuje,“ uvádí výkonný ředitel Fischer Group, do které spadá i cestovní kancelář Nev-Dama, Jiří Jelínek. Podle něj se během zimy doprodávají opravdu jen poslední místa zejména v menších střediscích.

Nejdříve vyprodané poté bývají hotely v blízkosti lanovek a sjezdovek. S tím souhlasí i tiskový mluvčí Exim Tours Stanislav Zíma a produktová manažerka Firo-tour Martina Fisková. „Většina zájezdů (85 procent) se realizuje od ledna do března následujícího roku. Zájezdy do Vánoc jsou takovým startem lyžařské sezóny,“ tvrdí Zíma.

Období do konce roku se pak týká především oblastí s ledovci, a to kvůli větší jistotě sněhu. Nicméně platí, že nejvytíženější sezóna a zároveň i nejdražší zájezdy jsou v období od poloviny ledna do 20. února, dodává Zíma. Podle Fiskové mají klienti největší zájem o zájezdy v období jarních prázdnin a zejména v první polovině března.

V posledních letech roste také obliba předvánočních termínů. „Jako jediní nabízíme garanci sněhu pro okrajové termíny na začátku a na konci zimy, protože v hlavní sezóně jsou už pochopitelně alpské sjezdovky zasněžené. Klientům garantujeme, že o své peníze nepřijdou, pokud by v těchto termínech nebyla v provozu alespoň polovina délky sjezdových tratí,“ uvádí mluvčí Fischer Group Jan Bezděk.

Trendy se nemění

Co se týče destinací, na špičce se stále drží tradiční Itálie s Rakouskem. Oblíbenost u klientů se pak u oslovených cestovních kanceláří drobně liší. Podle CK Nev-Dama i CK Exim Tours bude drtivá většina zájezdů směřovat do Itálie.

Firo-tour má naopak silnější základnu v Rakousku. „Itálie v posledních dvou letech mírně zaostávala za našimi sousedy, ale i přesto tyto dvě země vévodí žebříčku popularity,“ uvedla pro Novinky Fisková. Podle Zímy je mezi klienty dále oblíbené Slovensko a čtveřici destinací uzavírá Francie. Ta ovšem spolu se sousedním Švýcarskem platí za ty dražší země.