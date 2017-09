Letadlo zasáhne blesk průměrně každé dva roky, tvrdí odborníci

Nikdo to nechce zažít. Dobrou náladu při poklidném letu najednou vystřídá pocit strachu o vlastní život, neboť nikdo z pasažérů neví, co se stalo. Letadlem rezonuje podivný zvuk a všichni spatří ostrý záblesk světla. Deník The Telegraph cestující uklidňuje, že úder blesku do letadla není ojedinělým jevem a pasažéři jej mnohdy ani nepostřehnou.