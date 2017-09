Z údajů vyplývá, že za posledních šest let začalo ubývat lidí pod 30 let, kteří by se na Ibize ubytovávali. Naopak se zvýšil počet těch ve věku od 30 do 39, kteří na ostrov jezdívali už třeba v době svých dvacetin a stále se na něj vrací. Za tímto trendem stojí primárně finanční prostředky, píše Independent. Starší lidé mají totiž více peněz, a tak mohou také více utrácet.

Ceny dovolené na Ibize navíc pozvolně narůstají. Může za to mimo jiné takzvaná pobytová daň, kterou musí platit kdokoli, kdo se na Baleárských ostrovech ubytuje. Daň se má od příštího roku ještě zvednout. Dosavadní taxa se pohybuje od 0,5 do dvou eur za osobu na noc. V pětihvězdičkových hotelech by to nově mělo být až pět eur, v levnějších jedno euro.

Pro movitější klientelu to nepředstavuje žádnou překážku. Podle Independentu si návštěvníci užívají designové hotely, ale také různé wellness aktivity. Z údajů Thomas Cook dále vyplývá, že zhruba o šest procent narostl i zájem rodin s dětmi.

Levnější alternativa



Mladí, kteří dosud jezdili na Ibizu, nyní svůj zájem směřují spíše k levnějšímu Řecku, a to především do Kardameny na Kosu nebo Laganasu na Zakynthosu. Jedním z populárních party center je ale také město Faliraki na Rhodosu.

„Zmíněná místa jsou pro mladé lidi vyhledávající zábavu atraktivní a více dostupnou alternativou k Ibize. Řecko zažívá skvělý rok a tyto party ostrovy nárůstu turismu napomáhají ještě víc,“ cituje Independent produktového ředitele cestovky Thomas Cook Tonyho Hopkinse.