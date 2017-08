Podél útesu, za rozpadající se pevností, leží Nivica – vesnička, kterou nezná ani mnoho Albánců. Nová iniciativa zaměřená na turistický rozvoj v oblasti má však za úkol do Nivice přilákat návštěvníky, kteří mají zájem prohlédnout si přírodní krásy Albánie a podívat se na tradiční způsob života.

„Zahájili jsme pilotní projekt s cílem propojit vesnické komunity, které se nacházejí velmi blízko pobřeží, ale které dosud z turismu na pobřeží netěžily," řekl agentuře AP Auron Tare, jenž stojí v čele albánské národní pobřežní agentury a který vede projekt v Nivici.

Oblast toho může nabídnout mnoho. Křišťálově průzračné potůčky protékají kaňony a roklemi. Malé kamenné mosty z dob osmanské říše se už několik staletí tyčí nad strouhami. Při západu slunce pasáci ovcí zahánějí stáda přes pole do malých ohrad, kde je podojí. Stejně jako je tomu po celém Balkáně, má i tato oblasti bohatou historii.

Duševní obohacení



„Příběhy z dějin jsou kromě přírody dalším důvodem, proč to tady navštívit. Oblastí kdysi pochodovali římští vojáci, cestovali skrze ni Normané a Turkové. První světová válka, druhá světová válka – s tímto místem je spojeno mnoho příběhů," říká Tare.

„Navíc je tady krásná příroda a nedotknutý způsob života. Můžete tady vidět vesničany dojit kozy a ovce stejně jako před 4000 lety. Vidíte tu tradiční vesnický způsob života, což je velmi zajímavé pro lidi, kteří to už nezažili. Návštěva tohoto místa pro vás může být duševním obohacením," dodal.

Většinu návštěvníků zatím tvoří mladí cestovatelé z Evropy, kteří v oblasti podnikají výšlapy a stanují nedaleko vesnice. Podle Tareho vesnici v posledním měsíci navštívilo asi 150 turistů, převážně z České republiky. Vysoký počet českých turistů přičítá příspěvkům, které na sociální síti sdílel tým Čechů, který se v regionu podílel na značení stovky let starých stezek.

Na mnoha místech Albánie se zastavil čas.

FOTO: Profimedia.cz

Přesto se Nivica stále ocitá mimo hlavní dění. Mnoho obyvatel pobřeží, které se nachází na druhé straně hor, o vesnici nikdy neslyšelo.

Dezolátní stav



„Můžeme říct, že tato vesnice je schována hluboko v horách," poznamenala devětadvacetiletá archeoložka Lorena Sinatrakajová, která se projektu účastní. Sama přiznává, že předtím o vesnici také nikdy neslyšela. Když do vesnice přišli lídři projektu, poznali místo, kde jsou lidé stále závislí na zemědělství a chovu zvířat. Turismus byl místním cizí a velká část vesnice byla v dezolátním stavu.

Mnoho místních se odstěhovalo do měst. Stát ve vesnici nezajistil dostatečnou infrastrukturu, což se týkalo i odpadů. Místní tak donedávna odpadky házeli na kraj silnice.

„Když jsme sem loni přišli, byly na náměstí nahromaděny odpadky za posledních 30 let," řekl Tare. Prvním úkolem tak bylo odklidit odpadky ve vesnici a na okolních cestách. Teď, když bylo náměstí uklizeno, vesničané přes něj chodí se stády ovcí a kameníci v parném letním počasí opracovávají kvádry, z kterých bude postaven penzión, jenž má být dokončen příští rok na jaře.

Lidé se vracejí



V rámci projektu má být v Nivici opraveno i několik starých domů, které budou sloužit jako penzióny, díky čemuž si místní budou moci přivydělat. Sinatrakajová tvrdí, že místní projekt uvítali, když se dozvěděli, že jim turismus může pomoci.

Dallandyshe Meriová, která se v Nivici narodila, ale před dvaceti lety se odstěhovala do jižního přístavního města Vlora, vkládá do projektu velké naděje. Dokonce zvažuje, že se do svého rodiště vrátí natrvalo. „Jsem ráda, že se vesnice opět probudila k životu. Dřív odtud všichni odcházeli," řekla Meriová, která začala jeden z pokojů ve svém domě pronajímat turistům. Po úspěchu s prvním návštěvníkem z Německa zrekonstruovala i druhý pokoj a teď má už malý rodinný penzión. ”Lidé se vracejí a renovují," dodává.

Důležitou součástí projektu je také asfaltování polní cesty, která vede k nejbližšímu městu Tepelene. Otevřít se turismu příliš rychle však může být i nebezpečné, jak si Tare a Sinatrakajová uvědomují. Cílem není Nivicu proměnit v místo, kam autobusy přivážejí tisíce turistů, protože by to narušilo klid a místní způsob života.

„Jak víme, turismus může být velkým přínosem, ale může mít i stinnou stránku, jako je ničení místní kultury a přírody. Je důležité toto brát v potaz," řekl Tare. ”Snažíme se postupovat pomalu a s pomocí tradiční pohostinnosti přilákat návštěvníky. Chceme, aby se turisté cítili vítáni a zároveň aby nebyla narušena místní kultura. Je to náročný úkol a pouze čas ukáže, jestli máme pravdu," uzavřel Tare.