Voda ve Vltavě se v pondělí odpoledne zbarvila v úseku od pražského Mánesa po Národní divadlo do ruda. Do řeky se dostal zřejmě pigment, který se přidává do barev, uvedli hasiči poté, co vodu analyzovali. Celý článek Vodu ve Vltavě zbarvil do ruda pigment»