Priorita Čechů zůstává stejná, ať už jsou rodiče, nebo ještě ne. Číslo jedna jsou při zvažování jakékoliv dovolené finance. Ty řeší všichni svorně nejvíce. Když si rozvrhnou rozpočet, který mají na dovolenou, už se priority rodičů a bezdětných dramaticky odlišují.

Rodiče řeší na dalších místech vhodnost pro děti a posléze sází na osvědčené lokality z minulosti. Bezdětní chtějí poznávat nové destinace a jako další pak řeší, jaké aktivity budou moci během své dovolené provozovat. To alespoň vychází z ankety portálu Sportvokoli.cz, které se účastnil vzorek tisíce osob.

Do dálav jen bez dětí



„Zatímco pro rodiče je podstatné vyžití pro jejich ratolesti například v podobě animačních programů, lidé bez dětí mnohem více sledují možnosti, jak se zabavit mimo hotelový komplex,“ uvedl Václav Friedmann, tiskový mluvčí Sazky, která portál spravuje.

Více než polovina lidí tráví volno v tuzemsku, čtvrtina vycestuje po EU, přičemž mezi nejoblíbenější destinace patří Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Pokud už Češi míří do exotičtějších míst, jedná se téměř ve všech případech o dospělé bez dětí ve věku od 6 do 15 let.

Hledají české animátory



Dalším rozdílem mezi sledovanými skupinami je termín zařizování hlavní dovolené. Lidé s dětmi uvádí, že své volno si musí plánovat výrazně dříve než ostatní, u téměř poloviny rodičů jde o přibližně půlroční předstih. Bezdětným stačí ve 40 procentech případů zorganizovat si dovolenou do měsíce před odjezdem.

Tuto skutečnost potvrzuje i mluvčí CK Fischer Jan Bezděk: „Rodiny s dětmi jsou rozhodně skupinou, která začíná vybírat dovolenou nejdřív. Zvlášť v letošním roce, kdy je zájem o zájezdy k moři obrovský, se kapacity rodinných hotelů plnily velmi rychle. Rodiče hledají pro děti zázemí jako bazény, skluzavky, tobogány, a také česky mluvící animátory, protože mají více čas sami na sebe a odpočinek.”