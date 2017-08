Hotel sice nabízí návštěvníkům možnost strávit noc za mřížemi, ale k autentickým thajským věznicím má daleko. Kovové pryčny v pokojích rozhodně nepůsobí nepohodlným dojmem a interiéry společných hotelových prostor jsou až luxusní. Jediné, co skutečně evokuje celu, je snad stísněnost pokojů a snad ještě terasa obklopená vysokým železným plotem.

