V obci je pět krytých bazénů, několik hotelů a penzionů, ale největším celoročním lákadlem je právě unikátní přírodní vířivka. Místní jí říkají kádě. Neustále bublající termální pramen je pořád plný lidí a návštěvníci jsou připraveni stát i v řadách, aby si užili jeho léčebných účinků.

V přírodní vířivce se doporučuje maximálně dvacetiminutový pobyt. Ve vodě je totiž hodně síranů a jiných minerálních látek. Člověk má pocit, jako by ho neustále bodaly milióny jehliček. „Jezdím sem 40 let. Pomáhá mi to na srdce a na cévy,“ řekl televizi Markíza jeden z návštěvníků. „Někdy musím čekat dost dlouho, než se dostanu do vody,“ dodal další.

Značný zájem o přírodní vířivku je daný také tím, že je zdarma. To by se však mělo změnit. Starosta Liptovského Jánu Juraj Filo nevyloučil, že přírodní vířivku zpoplatní. „Chceme tento prostor upravit a vybudovat zde sociální zařízení. Uvažujeme také o nějakém symbolickém vstupném,“ řekl starosta.