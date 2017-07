Vzniklo pod rozhlednou Hanse Kudlicha na místě starého koupaliště ze 70. let minulého století. Radnice do něj investovala osm miliónů korun. Lidé si ho pochvalují.

„Je tu krásně. Jsou tu převlékárny, sprcha, brouzdaliště, bazén pro neplavce i pro plavce. A voda je v pohodě, čistá i teploučká,“ svěřila se Právu třicetiletá Marta Sýkorová, která s rodinou na biotopové koupaliště dorazila z nedalekého Krnova. „Malá má alergii na chemické látky, takže do normálního bazénu, kde se dává chlór, nemůžeme. Tady si to užívá,“ ukazovala mladá žena.

„Zkoumali jsme různé varianty, jak to naše staré koupaliště, které je zavřené od roku 2001, uvést do provozu. Čištění biotopu nás zaujalo jednak tím, že je to blíž k přírodě, ale také, a to nemohu zakrývat, jsme zjistili, že jeho provoz je výrazně levnější,“ vysvětlil starosta Úvalna Radek Šimek. Dodal, že v biotopovém koupališti se vůbec nepoužívá chemie a nedělají se tam tak často rozbory.

„Také se u něj tak často nedoplňuje voda. Klasické koupaliště se každý rok vypouští a to množství doplněné vody se počítá nějak na hlavu. U biotopového koupaliště se doplňuje jen odpar a vypouští se třeba jednou za pět let,“ upřesnil starosta s tím, že inspiraci našli v obcích na jižní Moravě.

Přibude maják a hřiště

Úvalno na výstavbu biotopového koupaliště získalo i několik dotací. Návštěvníci si mohou užít vodní atrakce jako tobogan, ale také si mohou zahrát stolní tenis, šachy či si půjčit knihu z venkovní knihovny. Na příští rok zde chtějí pro děti postavit obrovský dřevěný maják se sítěmi a toboganem a před areálem se bude také hrát plážový volejbal.

V zahraničí, například v Rakousku či Německu, již biotopová koupaliště fungují dlouho, u nás začala vznikat v posledních letech. Vodu v nich čistí kořenové systémy vodních rostlin a milióny mikroorganismů, které v nich žijí. Podle odborníků jde o jakousi střední cestu mezi chlorovaným bazénem a rybníkem v přírodě.