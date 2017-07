Je to bezmála rok od ničivých zemětřesení, která do značné míry zdevastovala střední Itálii. Teprve tuto sobotu se tzv. „zona rossa” (červená zóna) u města Castelluccio znovu otevřela návštěvníkům. Ti se tak mohli podívat na krásné rozkvetlé lány okolo vesnice, ne však do vesnice Castelluccio samotné. Ta je stále uzavřená.

V kase je mnoho peněz z EU, my tu z nich ale nevidíme žádné. místní obyvatelka Monia Falzettiová

Varování v podobě červených zón stále vymezují místa příliš nebezpečná k návštěvě. Úřady však učinily výjimku, aby si lidé mohli i letos prohlédnout barevné louky La Fioritura náhorní plošiny Piano Grande.

Možnosti podívat se do této končiny, a dostat se tak za armádní blokády silnice, využilo mnoho lidí. Jak však tvrdí, škody jsou stále patrné na první pohled na všech vesnicích. Ty často vypadají, jako by k zemětřesení došlo teprve včera.

Castelluccio v červenci 2017 - z dálky škody nejsou příliš patrné.

FOTO: Profimedia.cz

Zemětřesení v regionu udeřilo nejdříve v srpnu a posléze v říjnu. Naprostá většina lidí, kteří v oblasti žili, byla přesunuta do hotelů na pobřeží.

Lidé, kteří se do oblasti v rámci speciální akce vydali, měli možnost podniknout trek z vysoko položené oblasti směrem do údolí k vesnicím. Hluboká černá prasklina, která vznikla při zemětřesení, je na přilehlé hoře viditelná na první pohled.

Vesnice Castelluccio

FOTO: Profimedia.cz

Když sejdete na plošinu, nabídnou se vám výhledy, které nápadně připomínají plátno impresionistického malíře. Vlčí máky a chrpy zde vytvářejí kouzelné obrazce. V hlavní sezóně se sem vydávalo až 10 000 lidí denně, aby si tuto scenérii vyfotografovali. Tento rok budou čísla maximálně ve stovkách. V polích je více úlů než lidí. A návrat turistů do oblasti rozhodně nebude okamžitý.

Právě ve vesnici Castelluccio farmáři sázeli každý rok čočku, která je slavná mezi gastronomickými nadšenci z celého světa. Tento rok se farmáři mohli do oblasti dostat pouze v konvoji, aby se mohli alespoň základně připravit na následující sezónu. Do samotné vesnice, která byla s nadmořskou výškou 1452 metrů v minulosti nejvýše položenou obydlenou vesnicí v Itálii, nesmí nikdo.

Cesta vedoucí k vesnici Castelluccio byla turistům otevřena 8. července, poprvé od ničivého zemětřesení v loňském roce.

FOTO: Profimedia.cz

Pod místem, které bylo po desetiletí jeho domovem, prodává Lorenzo Caponecchi vedle cesty čočku a divoký hrách. Jeho partnerka Monia Falzettiová tvrdí, že důvodem toho, proč se vesnice neopravuje, není přímo nedostatek peněz. Důvodem je podle ní stát a politici.

„V kase je mnoho peněz z EU, my tu z nich ale nevidíme žádné,” tvrdí.

Sutinový turismus



A dávají jí za pravdu i další bývalí obyvatelé vesnice Castelluccio, kteří jsou rozezlení z nedostatku pomoci, které se jim od státu dostalo. Tedy přesněji - nedostalo. Mají za to, že by aktuálně turisté do oblasti ani neměli jezdit. Je to sutinový turismus, tvrdí.

Starosta ale říká, že louky tamější náhorní plošiny nenáleží jen místním obyvatelům, ale všem. Výjimečnou přírodní scenérii však nyní doplňují také hromady kamení, které byly ještě před rokem domy stojícími stovky let...