Japonská panenka, která stojí 500 dolarů (v přepočtu přes 11 000 korun), se těší velkému úspěchu. Na Instagramu se objevilo již 25 000 příspěvků se šťastnými majiteli a jejich cestovatelskou společnicí.

Fotky s 60centimetrovou panenkou pořizují lidé na nejrůznějších místech po celém světě. Výjimkou nebyla kabina letadla, národní park Grand Canyon, bruselské Atomium či katedrála svatého Pavla v Londýně.

British Airways business class seats - choose the middle row for more room. これから13時間だな。講演資料準備せんとあかん。 pic.twitter.com/WIzETmtr8S