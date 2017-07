Dovolená na statku je velkým hitem posledních let, v Jižním Tyrolsku ale není třeba na žádném z 1600 statků sdružených v selském svazu Roter Hahn pomáhat při dojení nebo na poli. Samozřejmě, i to je možné domluvit. Červený kohout vznikl na podporu sedláků, ulehčuje jim život i tím, že mohou nabízet jak své výrobky, tak předvádět řemesla. Není to ale jejich hlavní obživa, a tak je i počet pokojů a apartmánů přísně regulován — maximálně pět apartmánů a dvoulůžkových pokojů. Ubytování získává podle své kvality kytičky, nejvíce jich může být pět, to už ale musí být nejen nábytek pouze ze dřeva, ale dřevěné jsou např. i podlahy, nechybí široká nabídka vlastních produktů, místo, kde se podávají, a také něco trochu exkluzivního navíc. Třeba možnost zajít si na statku do wellness.