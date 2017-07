Na Krymu stojí zámek jako od Disneyho, nezničilo ho ani zemětřesení

Na březích Černého moře, skoro na nejjižnějším cípu Krymu, vystupuje z vody ostrý útes. Na něm se tyčí malebný zámeček zvaný Vlaštovčí hnízdo, který vypadá skoro jako z pohádky od Disneyho. A nebylo by to daleko od pravdy. Stavba, která je stará 105 let, nikdy neplnila žádný hlubší účel, byla postavena pouze jako okrasná. To se bezesporu povedlo, protože zdejší krajině velmi sluší.