Vedle proslulých perel barokní architektury v kraji, jakými jsou poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře či zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, zavede mapa zájemce na dalších 27 pozoruhodných adres.

Například ke kostelům v Obyčtově, ve Zvoli, Bobrové, Polné nebo na Křemešníku, ke klášterům v Nové Říši a v Želivi, k zámku ve Žďáru nad Sázavou či k synagoze v Třebíči. Inspirativní turistický podklad s českými a anglickými texty obsahuje také tři tipy na jednodenní a dvoudenní výlety po barokních památkách Vysočiny.

První výlet, Barokní koruna Vysočiny, navádí na trasu ze Žďáru nad Sázavou do Polné přes Zvoli, Obyčtov a Bobrovou. Druhý byl nazván Barokní památky s ochutnávkou piva a láká do Želiva a na Křemešník. Třetí výlet, s názvem Zámecký okruh vede z Třebíče přes Jaroměřice nad Rokytnou až do Budišova.