„Když jsem Holubyho chatu pořizoval, byla v katastrofálním stavu. Více než šest let byla zavřená. Prostě vybydlený prázdný dům,“ zavzpomínal Martinček. Velkou Javořinu navštěvují během roku desítky tisíc turistů, nejvíce jich k Holubyho chatě zavítá v červenci a o Silvestru, kdy se zde setkávají na hranici Češi a Slováci.

Dlouhé roky však byli zklamaní, že chata nefunguje. „Proto jsem ji hned po převzetí klíčů v prosinci 2006 otevřel, i když jsem ji mohl provozovat jen v omezeném režimu. Dodnes mám odloženou slovenskou stokorunu od prvního hosta,“ přiblížil.

Turisté mohou kdykoliv zaklepat a já je neodmítnu Miro Martinček, chatař

Miro Martinček pochází z Nitry, kde žil v blízkosti místního hradu. Pak se na dvacet let přesunul do Bratislavy, kde se věnoval marketingu a reklamě. „O chatě jsem se dozvěděl náhodou. Kamarád mě na ni upozornil, když jsem chtěl s marketingem skončit. Měl jsem toho plné kecky. Chtěl jsem změnit práci. Zamiloval jsem se do ní na první pohled,“ přiznal.

I když k chatě i na samotný vrchol Velké Javořiny, kde se nachází velký vysílač, vede asfaltová cesta, Martinček chce za každou cenu zachovat její turistický ráz. „Vždycky zůstane turistickou horskou chatou. Pro mě je sice, abych vydělal, důležité, aby si lidé objednali pokoj. Ale když někdo přijde a zeptá se, jestli by mohl spát na zemi v hlavním sále, neřeknu mu ne. Turisté mohou kdykoliv zaklepat a já je neodmítnu,“ ujistil.

Jen za minulý rok zavítalo do této architektonické dominanty Bílých Karpat více než 70 000 lidí. „Na kase jsem vydal asi 28 000 účtenek,“ spočítal. Návštěvníkům dává ochutnat místní bylinky a další domácí produkty. Před chatou nyní vyrábí v několika demižónech bezinkový sirup.

Chatař Miro Martinček (vlevo) před Holubyho chatou, která stojí při vrcholu Velké Javořiny v Bílých Karpatech.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

„Vytvořili jsme si Holubyho zahradu. Budeme farmou, kde budu pěstovat bylinky, zeleninu, ovoce a chovat domácí zvířata. Chci, aby tu měli lidé i domácí sortiment. Vytvořit řetězec produktů. Lidé to umějí ocenit. Nedávno jsem koupil včelstva, mám tu osm úlů. Budeme tu mít vlastní horský med,“ konstatoval Martinček.

Změny se dočkal za poslední roky i samotný objekt. „Bylo třeba jej opravit. Rekonstrukci jsem pojal historicky, přesně podle fotek, které jsem objevil v uherskobrodském a v uherskohradišťském archívu. Vše v původním duchu,“ přiznal.

Místo setkání

Velká Javořina je od pradávna místem setkání Čechů a Slováků. Poprvé se zde sousedé z obou stran hranice sešli v roce 1845. Základní kámen ke stavbě chaty byl položen v roce 1923. Slavnostního otevření se dočkala v polovině roku 1924. O dva roky později celá shořela, ale už v roce 1930 stála na jejím místě nová chata, jejíž podoba se dochovala dodnes.

Nápad ke stavbě vzešel od organizátorů setkání. Návštěvníky zde často překvapovaly silné lijáky, před kterými se neměli kde schovat. Jméno dostala podle evangelického faráře Jozefa Ľudovíta Holubyho (1836–1923), který se v blízkém okolí věnoval botanice.