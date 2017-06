Kolik jezdí Čechů do Milána za módou? Těžko říci. Levné letenky ale dělají z tohoto města jednu z nejzajímavějších evropských destinací na prodloužené víkendy. Vitríny obchodů vás nenechají na pochybách, že v tomto městě narazíte vskutku ty nejnovější kolekce od těch nejlepších návrhářů. Když se pak ovšem zeptáte na cenu určitého kousku, často upadnete do mdlob.

Opera La Scala

FOTO: Profimedia.cz

„Turisté sice stále jezdí do Milána okukovat novou módu, ale v posledních letech pozorujeme spíše takový oddychový trend. Zajdou se podívat na operu do La Scaly, projdou si základní památky, okouknou několik obchodů a zaparkují v nějaké ze stovek restaurací či barů, které v Miláně jsou. A obvykle nepijí jen nealko - dá se říci, že tu vzkvétá alkoholová turistika,” prozrazuje italský průvodce Matteo, kterému nejsou čeští turisté cizí.

Aperitivy tu mají historii



„Dá se říci, že v rámci Evropy jste v jakémsi kulturním průměru. Většina Čechů, které jsem poznal, se zajímala o to, co by neměli ve městě minout, ale druhou větou už sondovali, kde je nejlepší pivo. Část z nich jsem přesvědčil, že stejně nemáme takové pivo jako vy a doporučil jsem jim nějaké to prosecco, Aperol Spritz či sklenku Campari. Pít pivo tady, to je jako kdybych já přijel k vám a chtěl za každou cenu prosecco před gulášem,” směje se Matteo, který tak trochu uhodil hřebíček na hlavičku.

Asi nejznámější tradiční bar v Miláně - Camparino. Funguje už přes 100 let.

FOTO: Profimedia.cz

Jednou z oblíbených turistických zastávek je totiž Galleria Vittorio Emanuele II., ve které se nachází historický bar Camparino, který funguje více než sto let. V roce 1915 jej otevřel Davide Campari. Jednalo se o „mladšího bratra“ caffé Campari, baru, který otevřel Davidův otec Gaspar v roce 1867. Místo bylo výjimečné inovativním systémem, který zaručoval nepřetržitý tok sodovky přímo ze sklepů, takže svým zákazníkům servíroval dokonale vychlazenou sodu po celý rok. A podle příjmení majitele není těžké odhadnout, jaký aperitiv se tu servíroval.

Z restaurace přímo do baru



Podobně jako u Becherovky je i složení známého italské aperitivu a jeho výrobní postup přísně střeženým tajemstvím. V italském případě jej znají pouze dva lidé. Ví se jen to, že základem je 86 hořkých bylin, aromatických rostlin a ovoce v alkoholové vodě. Již vzhledem k množství surovin je tak trochu nemožné všechny ingredience rozluštit.

Milán a pizza patří neoddělitelně k sobě.

FOTO: Profimedia.cz

A až budete cítit, že jste už pozřeli dostatek aperitivů, rozhodně nevynechejte i něco dobrého na zub. Pokud totiž Milán něčím disponuje, tak jsou to vysoce kvalitní restaurace. A není řeč jen o klasických pizzeriích, které pečou své koláče v tradičních kamenných pecích. Pokud slavíte něco významného, pak na každého jistě dokáže zapůsobit luxusní restaurace Seta, místní si pochvalují i Da Vic - Ristorante Guerrini či restauraci Essenza. Pokud si v jakékoliv z nich objednáte mořské plody, neprohloupíte.