Kulíškova naučná stezka

Nenáročná 2,5 kilometru dlouhá trasa kolem hotelu Horal ve Velkých Karlovicích zábavnou formou představuje faunu CHKO Beskydy a je určena i těm nejmenším dětem. Průvodcem stezkou je kulíšek – vzácný druh sovy hnízdící ve Velkých Karlovicích. Stezku lemuje 11 zastávek s informačními tabulemi a zábavnými prvky. Jedna z nejoblíbenějších je ta u pastviny ovcí, která je navíc vybavena automatem na granule, jimiž mohou děti ovečky krmit.

FOTO: archiv Resort Valachy

Upečte si s dětmi valašský frgál

Baví vaše ratolesti pečení a vaření všeho druhu? Vezměte je na kurz pečení frgálů – tradičního valašského koláče, který k tomuto regionu neodmyslitelně patří. Kurzy se konají pod vedením místní zkušené pekařky o prázdninách dvakrát týdně v Gril srubu Razula. Odnesete si z nich nejen originální zážitek, ale i vlastní frgál a zástěru na památku.

Zřícenina hradu Hukvaldy

Gotický hrad Hukvaldy pocházející někdy ze 13. století možná není tím prvním místem, které by vás při návštěvě Beskyd napadlo. Ale hrad Hukvaldy byl jedním z nejmohutnějších v oblasti a i dnes je stále se nač dívat. A víte, že se v Hukvaldech narodil Leoš Janáček?

FOTO: Profimedia.cz

Bez kola do Beskyd nelez



Přímo ve Velkých Karlovicích můžete vyrazit na cyklostezku Bečva a vypravit se podél řeky směrem ke Vsetínu, který je odsud vzdálený necelých 30 kilometrů, nebo i do vzdálenějších míst – třeba ke skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Pojedete krásnou přírodou Beskyd, většinou po asfaltu, budete míjet valašské dřevěnice, pastviny s ovcemi a jinými zvířaty, a na tuto nenáročnou trasu údolím Vsetínské Bečvy můžete vyrazit i na in-line bruslích.

Najděte poklad na Galiku

Turistická trasa dlouhá 6 km, vedená kolem rozhledny Miloňová, se inspirovala geocachingem a nadchne zejména děti školního věku. Cestou plníte úkoly a sbíráte čísla, po návratu s takto získaným kódem otevřete trezor – schránku s pokladem. Tištěné instrukce obdržíte v recepci hotelu Galik.

Rožnov pod Radhoštěm

Jaký by to byl výlet do Beskyd, kdybyste se nevyrazili podívat na Valašské muzeum v přírodě? Skutečností zůstává, že pokud vás zajímá tamější skanzen a chcete vidět všechny jeho části i s celou rodinou, tak si připravte 400 Kč. A pokud možno dorazte co nejdříve po otevírací době, tedy po deváté ráno. Jinak se vám také může stát, že budete před jednotlivými domky stát fronty.

FOTO: Profimedia.cz

Dětský zábavní park Razulák

Tento zábavní areál pod širým nebem najdete na úpatí sjezdovky Razula, pod Spa hotelem Lanterna. Nabízí spoustu atrakcí pro malé i větší děti – nejoblíbenější je lanáček, tubing nebo trampolínový svět. Každý den v 11 hodin (pro děti 3 až 6 let) a v 15 hodin (pro děti 3 až 11 let) probíhají v parku animační programy, každý den na jiné téma.