Hluboko pod mocným ledovcem se rozprostírá chladná říše, která musí snad každého uchvátit svou tichou a bezprostřední krásou. Světlo zvenčí zbarvuje zamrzlé stropy do všemožných odstínů modři a vytváří tak magickou podívanou. Spatřit ledové chodby se ovšem poštěstí pouze odvážným. Přístup do jeskyní není jednoduchý a vyžaduje dobré vybavení.

Hiking under a glacier? Yes! Mendenhall Ice Cave in Juneau, Alaska offers a very cool(!) experience! pic.twitter.com/YSZuIBZK3k

Pohyb v jeskyních navíc není stoprocentně bezpečný. Celý podzemní prostor totiž vznikl kvůli klimatickým změnám a tání ledovce. A jelikož proces oteplování pokračuje, taje ledovec spolu s jeskyněmi dál.

Zamrzlé stropy i stěny jsou živé a vždy existuje riziko, že se nějaká jejich část zřítí — v lepším případě zablokuje cestu, v tom horším může i zabíjet. Vypravit se sem zcela na vlastní pěst riziko jen zvyšuje, se zkušeným průvodcem je cesta mnohem bezpečnější.

The Mendenhall Ice Cave hides beneath a glacier that sits (or floats) just 12 miles from downtown Juneau, Alaska. pic.twitter.com/tHVwCeBp0l