Právu volně se toulat po zemi se konkrétně ve Švédsku říká allemansträtten, a je to princip, který je známý i dalším skandinávským zemím — Norsku, Finsku i Dánsku.

Díky této výsadě mohou návštěvníci skutečně probádat absolutně každý kout země, jen se při tom musejí chovat slušně a nepřibližovat se příliš blízko třeba k domům nebo pasoucím se divokým zvířatům. „Můžete kdekoli kempovat, trhat lesní plody nebo vyrazit na túry,“ uvedla ředitelka švédské turistické centrály Visit Sweden Jenny Kaiserová.

Sweden is the 1st nation who has listed itself "The whole country" on Airbnb #STHLMTech #movetoStockholm https://t.co/kzP98Fx0X5