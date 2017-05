V tisících hodinách dobrovolné neplacené práce vymýtili stromy a keři zarostlou původní trať a pokládají poslední metry kolejnic k nádraží pod pěší lávkový přechod v Zastávce u Brna před infocentrem Mikroregionu Kahan. Tam je přestupní místo z běžných a parních vlaků na turistické úzkorozchodné a také přestupní stanoviště autobusů IDS Jihomoravského kraje.

Jízdy historických parních vlaků se uskuteční na hotovém úseku už 20. května

Brigádníky – původním povoláním například učitele, IT odborníka, knihovníka VUT – čeká v těchto dnech zasypání nově položených pražců a spousta dodělávek. Pro turistický vláček opravují i 104 let starou lokomotivu – často si lámou hlavu, jak a čím kterou součástku obnovit, když ji už dávno nikdo nevyrábí.

Na stavbě trati, která trvá 11 let, se zatím prohánějí jen montážní drezínou. „Muzeum bude letos pro veřejnost otevřeno v červenci a srpnu. Avšak jízdy historických parních vlaků s platícími zájemci se uskuteční na hotovém úseku už 20. května a pak 10. června,“ informoval ředitel Muzea průmyslových železnic Zbýšov Artur Fučík.

Zachránili stovky lokomotiv



Nákladní vlaky s uhlím z nejhlubšího kamenouhelného dolu Jindřich II (s hloubkou těžní jámy 1,5 kilometru) jezdily na nádraží v Zastávce (na trati č. 240 Brno–Jihlava–Havlíčkův Brod) do roku 1991. Za 26 let od té doby zarostla nepoužívaná tříkilometrová trať divokou vegetací. Úsek opravovali nadšenci postupně každý rok podle toho, kolik dostali dotačních peněz od Jihomoravského kraje, z jiných darů či z vybraného vstupného do muzea.

Mikroregion obcí Kahan má v obci Zastávka výstavu o více než 220leté historii zdejšího dobývání černého zlata – obec měla proto dříve název Boží Požehnání či Gottes Segen – a s místní těžbou uhlí spojených železáren.

Nadšenci pro železniční historii zachránili před sešrotováním stovky malých parních, dieselových a elektrických lokomotiv a nákladních i osobních vagónů s úzkým rozchodem kol z doby od počátku 20. století. A to z likvidací vleček mnoha bouraných průmyslových závodů, z rušených dolů, kamenolomů, cukrovarů, cihelen, lesních svážnic dřeva aj. Technické unikáty tím dochovali do dneška. Brigádníci je v železničním muzeu postupně konstrukčně omlazují do původního stavu.