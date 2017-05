Severní Anglii stráží gigantická socha anděla, rozpětí křídel má jako jumbo jet

Nedaleko britského města Gateshead stojí monumentální postava z oceli a shlíží do krajiny. Za skoro 20 let, co se zde tyčí, se stala symbolem industriálního kraje. A ačkoli se na výšku nemůže ani zdaleka poměřovat s nejvyšší sochou světa, z níž má sotva třetinu, rozpětí křídel majestátního Anděla severu je téměř srovnatelné s jumbo jetem (Boeing 747). Pravidelně ho kvůli této unikátnosti navštěvují stovky turistů.