Praha má nově přímé letecké spojení s Evropským hlavním městem kultury roku 2017

V dánském městě Aarhus, jednom ze dvou Evropských hlavních měst kultury pro rok 2017, se pozvolna rozjíždí kulturní sezóna. A během léta se zde program rozjede naplno. A co víc, mnoho průvodců se o Aarhusu zmiňuje jako o jednom z nejzajímavějších měst Evropy co do gastronomie. Není se tak co divit, že ČSA do této destinace zavedly ve středu přímé letecké spojení.