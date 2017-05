Při letu z hlavního města Pákistánu Islámábádu do Londýna se kapitán Amir Akhtar Hašmí rozhodl, že část nechá odřídit prvního důstojníka Ali Hassana Yazdaniho, který byl ovšem pouze v zácviku, a tudíž neměl přebírat odpovědnost za tolik cestujících. Sám Hašmí se mezitím odporoučel do business třídy, usadil se na sedadle, přikryl se dekou a usnul.

Kapitán ovšem toto tvrzení popřel. „Prý jsem si během letu dopřál dvě a půl hodiny spánku. Je to lež, nespal jsem,“ cituje Telegraph Hašmího. Vzápětí ovšem dodal, že praxe, kdy si pilot jde lehnout a řízení přenechá svému kopilotovi, je zcela běžná.

Lives of over 305 passengers put at risk; investigation underway https://t.co/BVymkefnx5 pic.twitter.com/yR4WuXal37 — Dawn.com (@dawn_com) 7. května 2017

Incident by se zřejmě obešel bez větší pozornosti, nebýt jednoho z pasažérů, který si povšiml, jak Hašmí dříme v sedadle oblečený v kapitánské uniformě. Poté, co si uvědomil, o koho se jedná, stěžoval si jedné z letušek, která byla podle Telegraphu nucena incident zaznamenat do letového protokolu.

„Pasažér na sedadle 1D si stěžoval, že se necítí bezpečně, když kapitán letadla spí v business třídě. Nedbal vysvětlení, že se v kokpitu nacházejí další dva členové posádky a rozhodl se, že napíše stížnost,“ uvedla letuška ve zprávě.

Není to první přečin



Samotní dva první důstojníci, kteří byli tou dobou v kokpitu, z čehož jeden v zácviku pilotoval, incident nenahlásili. Kapitán Hašmí byl ovšem suspendován a bude podroben vyšetřování. Zatím není jasné, zda budou vyšetřováni i další dva piloti.

Podle Telegraphu se nejedná o první přečin, jehož se Hašmí dopustil. V minulosti měl ohrozit pasažéry tím, že odřídil dlouhý transatlantický let, aniž by si před cestou odpočinul po přesně vymezenou dobu, kterou nařizují předpisy.