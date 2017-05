V druhém patře hradu je velká hala, někdejší centrum středověkého každodenního života. Kolem velkého stolu ze 17. století se může k hostině usadit až 25 lidí. Ubytovat se tu pak může maximálně 12 hostů. Hrad obklopují obrovské lány zelených pastvin a na památky bohaté okolí vybízí k výletům.

Interiér je vybaven v několika různých stylech.

FOTO: Profimedia.cz

Hrad Turin je skvělé strategické místo pro ty, kdo chtějí procestovat západní Irsko. Vydat se lze třeba na Moherské útesy vysoké 200 metrů, které se řadí mezi nejvyšší v Evropě. Jen pár kilometrů od hradu leží malebná vesnička Cong s hradem Ashford, kde se mimo jiné natáčel film Johna Forda Tichý muž. Ballinrobe, nejbližší větší město, je zase plné skvělých restaurací a barů.

Zašlá sláva

O původu hradu není příliš doložených záznamů. Předpokládá se, že ho mezi 13. a 14. stoletím nechal postavit rod Burkesů, který v té době patřil k nejvlivnějším v celé Anglii a Irsku. V první polovině 16. století se oblast přilehlého baronství Kilmaine pomalu začala stávat politickým a ekonomickým centrem země. Dohromady tu stálo 40 hradů a místní majitelé pastvin měli velké zisky z ovčího masa, kůže a vlny.

Pronájem hradu na týden vyjde na zhruba 80 000 korun.

FOTO: Profimedia.cz

Okolí je poseto zelenými pastvinami.

FOTO: Profimedia.cz

Za vlády Alžbety I. byli ale mnozí šlechticové zbaveni svých titulů a v důsledku toho muselo velké množství vlivných rodin prodat svá panství včetně hradů novým anglicko-irským vládcům. Jenže ti si často vybírali modernější a více komfortní místa pro život. Hrady tak začaly chátrat.

Hrad Turin byl opuštěný minimálně 200 let, až do doby, než se roku 1997 začalo s jeho rekonstrukcí. Teď je z něj vrcholně inspirativní místo s bohatými interiéry, překrásnými výhledy do daleké krajiny a přímo božským manželským apartmá. Ceny pronájmu hradu se pohybují od v přepočtu zhruba 80 tisíců korun na týden.